В Петербурге стартует фестиваль «Опера — всем»

Международный музыкальный фестиваль «Опера — всем» пройдет в восьмой раз в Санкт-Петербурге. Начало мероприятия назначено на сегодня, 12 июля.

Фестиваль будет длиться с 12 по 21 июля. Начнется он сегодня в 19:00 часов вечера на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Там состоится открытие фестиваля, в честь чего будет исполнена опера Чайковского «Орлеанская дева».

Режиссером и постановщиком данного выступления стал арт-директор фестиваля «Опера — всем». В её постановке будут принимать участие симфонический оркестр театра «Мюзик-холл» «Северная Симфония» и хор Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл. Опера будет исполнена под руководством худрука фестиваля дирижера Фабио Мастранджело.

Отметим, что на протяжении всего фестиваля вход на все площадки будут осуществляться в свободном доступе.

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