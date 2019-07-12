Беглов рассказал о ситуации со станциями Фрунзенского радиуса

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что предпринимает все возможные меры для комфортного строительства

Беглов отметил, что делает всё возможное для того, чтобы строительство станций Фрунзенского радиуса метро было сдано в сроки. Отметим, что на сегодняшний день станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» должны быть сданы в эксплуатацию до 1 сентября этого года.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Беглов заметил, что руководство «Метростроя» недавно дало подтверждение, что станции будут сданы в поставленный срок.

Глава Санкт-Петербурга также подчеркнул, что станции будут открыты только тогда, когда они будут полностью проверены на безопасность для пассажиров.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о строительстве шести путепроводов.