В Выборге пройдет ежегодный рыцарский турнир

В Выборгском замке пройдет ежегодный «Турнир Святого Олафа», где рыцари побюрются за симпатии прекрасных дам. 27 и 28 июля состоится военно-исторический фестиваль «Турнир Святого Олафа» на территории Выборгского замка. На главном дворе замка соберутся рыцари и прекрасные дамы, менестрели, бродачие артисты, купцы, ремесленники и даже палач, рассказывают в пресс-службе замка. Билет оба дня турнира обойдется посетителям в 700 рублей для взрослых и 350 рублей для детей. Дети в возрасте до семи лет смогут пройти бесплатно. Рыцари из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти поборются за платок прекрасной дамы. Отметим, что в предыдущем году фестиваль собрал четыре тысячи зрителей в первый день. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на берегу Финского залива покажут фильмы под открытым небом. 12 июля начинается фестиваль кино под открытым небом «Кинолес 2019». Мероприятие будет идти три дня — с 12 по 14 июля на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.