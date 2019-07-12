В Гатчинском районе пропала иномарка за 1,6 млн рублей

Вчера, 11 июля, около половины девятого утра в отделение полиции Гатчинского района Ленинградской области обратился владелец автомобиля.

Мужчина 1956 года рождения сообщил полицейским, что во временной период с 22:00 10 июля по 07:20 11 июля неизвестными злоумышленниками был похищен его автомобиль марки «Киа», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Машина была припаркована у дома 14 по площади Манина поселка Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области. Стоимость автомобиля составляет порядка 1,6 миллионов рублей.

В связи с обращением гражданина сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту поступившей информации. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе у мужчины похитили 85 тысяч рублей.