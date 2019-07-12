Мемориальная доска Алферову может появиться в Петербурге после указа Путина

С 2020 года в России появятся 10 стипендий имени Нобелевского лауреата.

Владимир Путин предложил правительству Петербурга установить мемориальную доску Жоресу Алферову и подумать над присвоением его имени Академическому университету РАН. Кроме этого, в России появится стипендия имени нобелевского лауреата после указа президента, который опубликовали на официальном портале в пятницу 12 июля.

В указе сказано, что с 2020 года появятся 10 стипендий для молодых физиков и новаторов.

Жорес Алферов приехал в Ленинград из Витебска, где родился в 1930 году. Окончил ЛЭТИ в 1952 году, в 1979 включен в состав академиков Академии наук. Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 за работу над полупроводниками. Почетный гражданин Санкт-Петербурга умер 2 марта 2019 году в возрасте 88 лет.

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