Тележурналист Петр Миков найден застреленным

Петр Миков был одним из лучших телеоператоров Петербурга. Фото: кадр youtube

Петр Миков был одним из лучших телеоператоров Петербурга. Фото: кадр youtube

Вчера днем в районе пересечения Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей был найден убитым известный петербургский телеоператор Петр Миков.

Петр Миков жил там же, на Васильевском острове, на Наличной улице. Последнее место работы 55-летнего тележурналиста — «Открытая студия» с Никой Стрижак на канале «78».

Причиной смерти могло стать огнестрельное ранение в голову, перед смертью у Микова случился конфликт в семье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работают следователи.

В 2011 году Петр Миков стал лауреатом конкурса «Золотое перо» за операторскую работу в документальном фильме «Русские сезоны Начо Дуато» (телекомпания «Наобум», телеканал «Культура»). Начинал он свою карьеру на Ленинградском телевидении в программах «Монитор» и «Пятое колесо».

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