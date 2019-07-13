Турция настаивает на своем желании покупать оружие у России

Министр обороны Турции объяснил врио главы Пентагона покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Хулуси Акар сказал по телефону Марку Эсперу, что Турция находится под серьезной угрозой с воздуха и поэтому вынуждена покупать российское оружие. Американцы ранее предлагали Турции альтернативу в виде своих комплексов ПВО Patriot, и глава Минобороны Турции сказал, что это предложение рассматривается. Также Хулуси Акар заверил американского коллегу, что стратегическая позиция Турции неизменна и никак не зависит от покупки С-400.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд. Частично сделка профинансирована засчет российского кредита. Вчера первую партию компонентов зенитно-ракетных комплексов доставили в окрестности Анкары два российских самолета.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Турция начала принимать поставки российских С-400.