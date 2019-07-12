Турция начала принимать поставки российских С-400

Турецкое Министерство обороны сообщило, что первая партия комплектующих зенитно-ракетных комплексов С-400 поступила в столицу страны, Анкару.

Сделка была заключена в 2017 году. В ней оговаривалось, что Россия поставит Турции 4 дивизиона за $2,5 млрд. Часть из этой суммы оплачивает заказчик, а другая часть — за счет российского кредита.

Международный скандал был спровоцирован покупкой российских систем ПВО: США потребовали отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. В случает отказа Белый дом не исключал возможность отменить продажу истребителей F-35 Турции.

Добавим, что С-400 «Триумф» — это современный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, также применяется против объектов на земле.

Дальность действия достигает 400 км, а высота — до 30 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа поставок в Турцию F-35.