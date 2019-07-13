Задержан предполагаемый душитель стюардессы

Сегодня полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки, произошедшем в одном из отелей Новой Москвы.

10 июля в гостинице Vnukovo Village, которая находится в поселении Картмазово, была задушена 23-летняя Альбина Мухамедзянова, стюардесса одной из авиакомпаний. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В убийстве подозревается 25-летний москвич. Мужчина на допросе рассказал, что после проведенной вместе ночи он решил прочесть переписку девушки и обнаружил свидетельства ее измены. На почве ревности он случайно убил Альбину, сообщает «Пятый канал». Рано утром тело девушки в наполненной ванне нашла уборщица отеля. Она лежала в воде полностью одетая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что тележурналист Петр Миков найден застреленным.