Facebook утечка данных может обойтись в $5 млрд

За утечку данных 87 млн пользователей Facebook, может заплатить $5 млрд. Фото: pixabay.com
За утечку данных 87 млн пользователей Facebook, может заплатить $5 млрд. Фото: pixabay.com

За утечку персональных 87 млн данных пользователей Facebook грозит рекордный в истории штраф размером $5 млрд.

Соглашение с Facebook, предполагающее выплату $5 млрд в связи с нарушениями при обработке личной информации пользователей, утвердила Федеральная торговая комиссия США, сообщает WSJ. Трое из пяти членов комиссии поддержали это решение. Теперь оно будет передано на рассмотрение в американское министерство юстиции.

Кроме того, в соглашении установлены новые требования к хранению информации о пользователях Facebook.

Скандал с передачей личных данных пользователей компании Cambridge Analytica обошелся Facebook в $80 млрд. Рыночная капитализация Facebook на новости об утечке 19 марта 2018 года упала сразу на 6%. Главе Facebook Марку Цукербергу в прошлом году дважды пришлось оправдываться за случившееся перед Конгрессом. «Это моя ошибка», — извинялся Цукерберг.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за санкций США приложения Facebook больше не будут устанавливать на смартфонах Huawei

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