Что нужно знать, чтобы не отравиться грибами

Если вы не уверены, что вместо опят не набрали поганок, лучше не рискуйте. Фото: pixabay.com

Если вы не уверены, что вместо опят не набрали поганок, лучше не рискуйте. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор рассказал, где нельзя собирать грибы и в какой посуде их нужно готовить, чтобы не отравиться.

Ведомство в преддверии грибного сезона напомнило о правилах безопасного сбора, хранения и приготовления грибов. Каждый год в России около 1 тыс. человек травится грибами, около трех десятков из них умирают. Золотое правило грибника — не жалеть и сразу выбрасывать все подозрительные экземпляры.

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют кормить детей до 14 лет любыми грибами, потому что детский организм еще не вырабатывает достаточного количества для их переваривания. Даже самые хорошие грибы — тяжелая пища для детей, а уж грибные отравления они переносят намного тяжелее, чем взрослые.

Кроме того, эксперты советуют собирать грибы подальше от дорог и населенных пунктов, в экологически чистых районах. Безусловно съедобными считаются только белые грибы, рыжики и грузди.

Очень часто, по словам специалистов, отравления происходят из-за неправильной технологии приготовления грибов. Их нельзя мариновать и солить в оцинкованной посуде и глиняных горшках без глазури. Для похода в лес нужно иметь корзину, потому что в полиэтиленовом пакете грибы быстро портятся. Ножки грибов должны быть целыми, а чистить и перерабатывать их нужно в день сбора, ни в коем случае не откладывая это дело на завтра.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что грибы из Ленобласти могут быть опасны для здоровья