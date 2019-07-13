Из Архангельска в Северодвинск запустят рельсовый автобус

Рельсовый автобус РА-2, также называемый «автомотриса» совершит пробную поездку из Архангельска в Северодвинск.

Во вторник, 16 июля 2019 года, рельсовый автобус РА-2 совершит пробную поездку по ж/д путям в Северодвинск из Архангельска. По данным областного министерства транспорта, поездка займет два с половиной часа — отправление состоится в 12:20, а прибытие в 14:50.

Автобус РА-2 также называют «автомотриса», который является самостоятельной подвижной единицей. Он может использоваться для межрегиональных сообщений и в пригородном цикле на неэлектрифицированных участках железной дороги.

Также известно, у кабины машиниста находятся с обеих сторон вагона, поэтому маршрут ожидается без дополнительных маневров. «Автомотриса» может использоваться в одиночном варианте или со сцепкой до шести вагонов.

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