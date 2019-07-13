В Москве из-за тумана объявлен желтый уровень опасности

На субботу и воскресенье, 13 и 14 июля, на территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильным туманом.

Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. Предупреждение действует в ночное время — с 21:00 13 июля по 09:00 14 июля. Ведомство сообщает, что данные погодные условия несут потенциальную угрозу. Не рекомендуется выходить без необходимости на улицу и управлять транспортными средствами.

Отметим, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал о том, что нормальная июльская температура придет к середине месяца. Он отметил, что непривычно холодная погода связана с появлением циклонов на европейской частью России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как по направлению из Архангельска в Северодвинск запустят рельсовый автобус.