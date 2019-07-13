Третий день Балтийской яхтенной недели закончился фейерверком

В Санкт-Петербурге активно проходят мероприятия, включенные в программу Балтийской яхтенной недели.

Третий день начался с осмотра яхт, который провел временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. После этого у Петропавловской крепости состоялось открытие морской деревни. Там желающие могли принять участие в мастер-классах, посетить кинотеатр-лекторий, осмотреть экспозицию и другие зоны.

Вечером состоялось шоу кайтсерфингистов и виндсерфингистов на территории Невы. Третий день Балтийской яхтенной недели завершился водно-световым шоу под названием «Балет парусов», которое состоялось на береговой линии Васильевского острова.

В качестве окончания праздника над Санкт-Петербургом взорвался фейерверк.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов подвел итоги проделанной за неделю работы.