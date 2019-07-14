ЛНР: пьяные солдаты ВСУ избили командира за премию

Украина якобы пять раз нарушила режим прекращения огня за сутки.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что Украина пять раз за сутки нарушала пакт о прекращении стрельбы. ВСУ якобы использовали оружие, которое нельзя применять по Минским соглашениям.

Украинские войска стреляли по населенным пунктам ЛНР из минометов и гранатометов. Кроме этого, милиция сообщает 14 июля, что четверо военных напали на своего командира, за то, что он отказал им в премиальных. Пострадавшего увезли в медучреждение Бахмута с травмами головы. При этом лишение премии привело к неподчинению приказам и дезертирству.

В ЛНР подчеркнули, что силовики Украины продолжают репрессировать население, несмотря на слова Зеленского о готовности к переговорам.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Зеленский приехал на границу с Крымом и даже искупался в Черном море.