ЛНР: пьяные солдаты ВСУ избили командира за премию

Мужчину с тяжелыми травмами головы отвезли в больницу. Фото: pixabay.com
Мужчину с тяжелыми травмами головы отвезли в больницу. Фото: pixabay.com

Украина якобы пять раз нарушила режим прекращения огня за сутки.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что Украина пять раз за сутки нарушала пакт о прекращении стрельбы. ВСУ якобы использовали оружие, которое нельзя применять по Минским соглашениям.

Украинские войска стреляли по населенным пунктам ЛНР из минометов и гранатометов. Кроме этого, милиция сообщает 14 июля, что четверо военных напали на своего командира, за то, что он отказал им в премиальных. Пострадавшего увезли в медучреждение Бахмута с травмами головы. При этом лишение премии привело к неподчинению приказам и дезертирству.

В ЛНР подчеркнули, что силовики Украины продолжают репрессировать население, несмотря на слова Зеленского о готовности к переговорам.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Зеленский приехал на границу с Крымом и даже искупался в Черном море.

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