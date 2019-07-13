Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com

Действующий президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом.

Об этом сообщает агентство УНИАН. Отмечается, что в ходе рабочего визита в Херсонскую область Владимир Зеленский приехал на контрольный пункт «Чонгар». По информации агентства, данный визит был первым с момента возвращения Крыма в состав России.

Глава Украины осмотрел местную инфраструктуру и проверил условия пересечения границы. Кроме того, он отдал поручение провести модернизацию КПВВ до конца этого года.

Отметим, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года после проведения референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. За присоединение Крыма проголосовало порядка 95% местных жителей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, как Песков и Зеленский оценили разговор президентов России и Украины.

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