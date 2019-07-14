Красноармейца, погибшего в Зимней войне, опознали в Ленобласти

Останки захоронят у станции Матросово в Ленобласти с воинскими почестями. Фото: pixabay.com

Останки захоронят у станции Матросово в Ленобласти с воинскими почестями. Фото: pixabay.com

В захоронении нашли останки женщин-офицеров и первый советский стальной шлем.

У поселка Медянка нашли санитарное захоронение 99 солдат и офицеров, погибших в годы советско-финской войны. Сейчас одного из солдатов удалось опознать, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 14 июля.

Имя солдата узнали по ложке, на которой выбито имя владельца. Николай Аристархович Шкода был призван Энгельским РВК и служил в 274-ом стрелковом полку 24-ой стрелковой дивизии. Он родился в 1923 году, то есть на момент смерти ему исполнилось 16-17 лет.

В захоронении могут лежать останки до 150 человек. При раскопках уже нашли стальной шлем советского производства, приметы вооружения и быта: часы, ложки, кобуры. Найдены останки двух офицеров-женщин в званиях младших лейтенантов. Все останки захоронят у станции Матросово в Ленобласти с воинскими почестями.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти мотострелки ЗВО попали в условную засаду.