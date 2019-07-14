Мотострелки ЗВО попали в условную засаду в лесах Ленобласти

В учениях поучаствовали около 500 солдат. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин.
В учениях поучаствовали около 500 солдат. Фото: Baltphoto, Валентин Егоршин.

Бандиты попытались захватить оружие и боеприпасы боевой колонны.

Мотострелковое подразделение ЗВО попало в условную засаду бандитов на пути к полигону “Лужский” — но успешно отразило нападение. Группу нападавших заблокировали на лесной дороге и расстреляли из всех стволов, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 14 июля.

Военнослужащих дислоцировали в Ленинградской области для учений. По из замыслу, мотострелки ехали в район боевого применения, но по дороге бандиты попытались захватить оружие и боеприпасы колонны. Их уничтожили из всех видов стрелкового оружия, передают в ЗВО.

В учениях участвовали 500 солдат и около 100 единиц техники, включая бронемашины “Тигр”, беспилотники “Орлан-10” и грузовики “Урал”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пьяные солдаты ВСУ избили командира из-за премии.

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