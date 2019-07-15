Экс-ректор Аграрного университета останется под арестом до августа

Бывший ректор Аграрного университета Виктор Ефимов останется в СИЗО до 3 августа. К такому решение пришел Пушкинский районный суд Петербурга.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить Ефимова под залог, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Однако было решено оставить Ефимова под стражей.

Ефимова обвиняют в растрате. По версии следствия, в 2011 году он, будучи ректором Аграрного университета, дал указание подписать госконтракт с АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» на проведение научно-исследовательских работ. Стоимость его составила 36 млн рублей. При этом Ефимов достоверно знал, что условия контракта выполнены не будут.

Следствие полагает, что Ефимов путем растраты похитил порядка 28 млн 650 тыс. рублей.

Уголовное дело 11 июля поступило в прокуратуру Пушкинского района.