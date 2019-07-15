Гигантскую медузу сняли на камеру у берегов Корнуэлла

Бочковые медузы — крупнейшие из тех, которых можно найти в водах Великобритании.

У побережья Великобритании заметили гигантскую медузу — крупнее человека. Дайверы сделали несколько фото с морским животным, фотографии в сети разместила дайвер Лиззи Дэли. Бочковая медуза достигает в диаметре около 16 дюймов или 40 см, при этом ее длина вместе щупальцами превышала 2 м.

Бочковые медузы являются крупнейшими из тех, что можно найти у побережья Великобритании. Их можно встретить в Средиземном, Черном и Азовском море. Являются излюбленной пищей кожистых черепах.

В социальных сетях пользователи пишут, что и не представляли, что медузы могут быть такими огромными. Другие заметили, что от ее щупалец стоит держаться подальше.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что морской дьявол попросил помощи у человека.