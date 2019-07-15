Локомотив и Рубин заработали по очку, первый тур РПЛ завершен

Игра закончилась со счетом 1:1. Фото: pixabay.com
Игра закончилась со счетом 1:1. Фото: pixabay.com

Шесть команд из 16 сумели заработать победу в первой игре нового сезона.

“Локомотив” и “Рубин” встретились в Москве в понедельник 15 июля. Первый для каждого из участников матч Чемпионата России закончился вничью: команды зарабатывают по 1 очку.

“Железнодорожники” открыли счет лишь на 66-ой минуте. Автора гола Алексея Миранчука позже признали лучшим игроком матча. Тут же тренерский штаб “Рубина” выпустил Хвича Кварацхелия на поле вместо Зураба Давиташвили. Через 10 минут замена окупилась: Кварацхелия сравнял счет и уже до конца встречи команды не смогли ничего сделать друг с другом.

Прошедший матч завершил первый тур нового Чемпионата России. В итоге из 16 команд шесть заработали победы: это “Крылья Советов”, вернувшиеся из ФНЛ в РПЛ, “Урал”, “Ростов”, “Зенит” Санкт-Петербурга, “Ахмат” и “Спартак Москва”.

Напомним, в прошлом сезоне Чемпионата РФ “Зенит” взял чемпионство, а “Локомотив” получил второе место, Кубок России и Суперкубок.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” — “Тамбов” стал самым популярным матчем 1-го тура РПЛ.

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