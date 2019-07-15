Проклятая гробница в Египте до сих пор пахнет сырым мясом

Гробнице не меньше 4 тысяч лет. Фото: pixabay.com
Гробнице не меньше 4 тысяч лет. Фото: pixabay.com

Главного мясника похоронили с вещами, которые могли пригодиться ему в загробном мире.

Режиссер Кертис Райан Вудсайд рассказал о странностях, которые заметил в гробнице Ирукапта, главного мясника пятой династии, сообщает Daily Express.

Вудсайд описал гробницу в документальном фильме “Египет сквозь века” и назвал ее “специфической”, рассказав о рисунках на стенках и статуях, которые изображают умерших в разные стадии жизни.

Ирукапта или Ироката, как и другие высокопоставленные лица в Древнем Египте, был похоронен с вещами, которые могли пригодиться ему в загробном мире — в его случае с запасом сырого мяса. Вудсайд заявил, что запах мяса до сих не выветрился из гробницы. При этом режиссер заметил, что красота гробницы не должна обмануть посетителей, так ее населяют призраки, и любой турист должен относиться к захоронению с должным уважением.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые раскрыли секрет бальзама для волос древних египтян.

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Проклятая гробница в Египте до сих пор пахнет сырым мясом
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