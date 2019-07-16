Леонид Кротов стал главным ветеринаром Ленобласти

Распоряжение о назначении Леонида Кротова новым начальником управления ветеринарии Ленобласти подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

До этого Леонид Кротов возглавлял Станцию по борьбе с болезнями животных Всеволожского района, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. 43-летний доктор с 1994 года работал на государственных ветеринарных станциях: сначала в Кировском районе, потом в Тосненском и, наконец, во Всеволожском. Начинал ветеринарным санитаром, постепенно стал фельдшером, врачом и заведующим ветеринарным участком в Отрадном, где родился и жил. В 1998 году Леонид Николаевич окончил Петербургскую государственную академию ветеринарной медицины, защитил кандидатскую диссертацию. В 2017 году получил второе высшее образование в аграрном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».

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