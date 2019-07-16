В Адмиралтейском районе тестируют теплосети

Сегодня в Адмиралтейском районе будут испытывать трубы на прочность. Фото: "Теплосеть СПб"

Сегодня в Адмиралтейском районе будут испытывать трубы на прочность. Фото: "Теплосеть СПб"

Сегодня в Адмиралтейском районе гражданам стоит быть чуть более бдительными, чем обычно: испытания проводит «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Гидравлические испытания — необходимый этап в подготовке теплосетей к новому отопительному сезону. Сегодня на прочность будут проверены трубы в Адмиралтейском районе.

В зону испытаний входят все Красноармейские улицы с 1-й по 12-ю, три Подьяческие — Малая, Средняя и Большая, часть Садовой улицы, Митрофаньевское шоссе, проспекты Троицкий, Московский, Измайловский, Вознесенский, Римского-Корсакова, набережные Фонтанки и Обводного, площадь перед Балтийским вокзалом.

Сотрудники «Теплосети Санкт-Петербурга» предупреждают горожан об опасности приближения к местам прорыва труб. Если вы заметили повреждение коммуникаций, ни в коем случае не подходите к разливу воды, даже если там припаркован ваш автомобиль. Весь ущерб от испытаний застрахован, поэтому рисковать незачем. Компания просит сообщать о прорывах труб в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного – 112).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург выкупит контрольный пакет акций АО «Теплосети СПб» за 14,5 млрд рублей