Петербург выкупит контрольный пакет акций АО «Теплосети СПб» за 14,5 млрд рублей

Более 2 тысяч км тур нуждаются в ремонте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Более 2 тысяч км тур нуждаются в ремонте. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На данный момент 75% акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» находятся в распоряжении «Газпром энергохолдинг», а город владеет лишь 25%.

Выкупить контрольный пакет акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» город сможет за 14,5 миллиардов рублей к 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на информацию от Смольного.

Выплаты распределяются на временной промежуток следующим образом: в 2020 году — 3 млрд рублей, в 2021 году — 3,5 млрд рублей, в 2022 году — 4 млрд рублей, в 2023 году — 4 млрд рублей.

Отмечается, что протяженность сетей в Петербурге насчитывает порядка 8,1 тысяч километров. При этом, 24% сетей используются выше срока службы (более 25 лет) — почти 2,1 тысяч километров труб нуждаются в ремонте.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Ленинградской области намерены увеличить экспорт услуг на 40% к 2024 году.