Бойцы ВСУ уничтожили собственную позицию в Донбассе по ошибке

Бойцы украинской армии случайным образом уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, при попытке применения нового вида вооружения.

По информации официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, за минувшую неделю солдаты 35-й бригады ВСУ два раза использовали установки разминирования «УР-77» по жилым районам города Докучаевск в Донецкой области. Однако местные жители смогли остаться нетронутыми лишь благодаря отсутствию мастерства у военнослужащих. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Безсонов рассказал, что снаряд был запущен без тормозного каната, необходимого для правильной работы установки.

Он рассказал, что во время полета отказал двигатель и заряд упал на позиции военнослужащих Украины, в результате инцидента позиция украинских боевиков была полностью уничтожена, трое погибли, еще 11 получили травмы средней степени тяжести.

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