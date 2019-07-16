Бойцы ВСУ уничтожили собственную позицию в Донбассе по ошибке

УР-77 «Метеорит». Фото: wikipedia.org
УР-77 «Метеорит». Фото: wikipedia.org

Бойцы украинской армии случайным образом уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, при попытке применения нового вида вооружения.

По информации официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, за минувшую неделю солдаты 35-й бригады ВСУ два раза использовали установки разминирования «УР-77» по жилым районам города Докучаевск в Донецкой области. Однако местные жители смогли остаться нетронутыми лишь благодаря отсутствию мастерства у военнослужащих. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Безсонов рассказал, что снаряд был запущен без тормозного каната, необходимого для правильной работы установки.

Он рассказал, что во время полета отказал двигатель и заряд упал на позиции военнослужащих Украины, в результате инцидента позиция украинских боевиков была полностью уничтожена, трое погибли, еще 11 получили травмы средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, ЛНР: пьяные солдаты ВСУ избили командира за премию.

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