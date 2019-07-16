Биржевой мост могут закрыть на капитальный ремонт

Транспортное движение могут полностью перекрыть на время проведения ремонтных работ. Фото: wikipedia.org

Транспортное движение могут полностью перекрыть на время проведения ремонтных работ. Фото: wikipedia.org

Планируется провести капитальный ремонт Биржевого моста с полным закрытием транспортного движения на три года.

На мосту, соединяющем Васильевский и Петроградский острова, собираются полностью обновить дорожное покрытие и вернуть все деформированные плиты в проектное положение, из-за которых внутрь опор попадает вода. Капремонт моста планирует провести СПб ГБУ «Мостотрест».

Точные сроки закрытия Биржевого моста пока неизвестны, но есть предполагаемые — с июля 2020 года по октябрь 2023 года. Транспортное движение могут полностью перекрыть на время проведения ремонтных работ, сообщает «Фонтанка».

Также в текущем году планируется отремонтировать Литейный, Ушаковский мосты и Российский путепровод.

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