Биржевой мост могут закрыть на капитальный ремонт

Транспортное движение могут полностью перекрыть на время проведения ремонтных работ. Фото: wikipedia.org
Транспортное движение могут полностью перекрыть на время проведения ремонтных работ. Фото: wikipedia.org

Планируется провести капитальный ремонт Биржевого моста с полным закрытием транспортного движения на три года.

На мосту, соединяющем Васильевский и Петроградский острова, собираются полностью обновить дорожное покрытие и вернуть все деформированные плиты в проектное положение, из-за которых внутрь опор попадает вода. Капремонт моста планирует провести СПб ГБУ «Мостотрест».

Точные сроки закрытия Биржевого моста пока неизвестны, но есть предполагаемые — с июля 2020 года по октябрь 2023 года. Транспортное движение могут полностью перекрыть на время проведения ремонтных работ, сообщает «Фонтанка».

Также в текущем году планируется отремонтировать Литейный, Ушаковский мосты и Российский путепровод.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с грифонов Банковского моста уже слезает позолота. С крыльев грифонов в центре Петербурга стирают позолоту. Банковскому мосту может скоро снова понадобиться реставрация. Со дня открытия моста через канал Грибоедова еще не прошло даже месяца.

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Биржевой мост могут закрыть на капитальный ремонт
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