Жители России наблюдают лунное затмение

Сегодняшней ночью, с 16 на 17 июля, жители европейской части России могут на протяжении нескольких часов наблюдать лунное затмение.

По мнению астрономов, лучше всего природное явление видно на Северном Кавказе и в Крыму. Однако жителям Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края лунное затмение заметить также несложно.

Наблюдатели из разных регионов Российской Федерации уже делятся фотографиями в социальных сетях.

Для жителей столицы полюбоваться Луной почти не получится, так как небо затянуто туманом и облаками. В половину первого часов ночи Луна окрасилась в красный цвет. По словам экспертов, в ближайшие шесть лет такого не повторится.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что множество отелей Турции понизили цены для российских туристов в качестве спецпредложений.