Отели Турции понизили цены для российских туристов

В этом году на период июль-август турецкие отели понижают цены на размещение на 10-15% для туристов из России. Связано это прежде всего с низким спросом.

По данным Ассоциации Туроператоров, отели, которые прежде резко повысили стоимость проживания, теперь отметили нехватку туристов. При этом, в Анталье предполагается на период июль-август этого года средняя загрузка отелей порядка 90-92%, сообщает Ассоциация профессиональных менеджеров отелей Турции. По другой информации, данный показатель будет составлять не более 82-85%.

Российские туроператоры отметили тенденцию рассылки скидочных предложений от турецких отелей. Отмечается, что предложения относятся всегда к определенным датам и носят временный характер.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в российские аэропорты могут вернуть места для курения. Госдума одобрила законопроект в первом чтении.