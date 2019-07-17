Заболотный впервые сыграл за «Зенит-2»

28-летний нападающий Антон Заболотный дебютировал в составе команды «Зенит-2». Вчера он отдал результативную голевую передачу в матче профессиональной футбольной лиги против «Мурома».

Петербургская команда победила со счетом 2:0. На 16-й минуте игрок «Мурома» допустил автогол, на 88-й минуте еще один гол в ворота «Мурома» забил Кирилл Макеев, получив передачу от Заболотного.

Антона Заболотного до конца текущего сезона хочет арендовать «Уфа». Нападающий, по словам представителя клуба, уже согласился переехать в Башкирию, для перехода осталось договориться с ФК «Зенит». В клуб «Сочи» он оказался переходить из-за понижения зарплаты. В прошлом году Заболотный провел в составе «Зенита» 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

«Зенит-2» сейчас играет в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которая является третьей по силе в отечественном футболе.

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