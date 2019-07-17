На реке Новая пройдет комплексная экологическая экспертиза

Сборн вод прекращен. Фото: Комитет по природопользованию
Сборн вод прекращен. Фото: Комитет по природопользованию

Аэропорт Пулково прекратил сброс сточных вод, но уверен что речку загрязняют и другие предприятия.

На реке Новая проведут комплексную экологическую экспертизу. Она должна установить причину загрязнения реки, из которой в ней погибают рыба и птицы.

Выпуск сточных вод в реку с территории аэропорта Петербурга прекратили 16 июля, сообщили Gazeta.SPb в комитете по природопользованию — именно для проведения экспертизы. В самой воздушной гавани Петербурга считают недоказанной свою вину в загрязнении водного объекта. Там заявляют, что они не единственные, кто использует реку — в нее могут попадать отходы с Волхонской свалки на Пулковских высотах, плюс загрязнения с с/х предприятий и промышленности на берегах, сообщили Gazeta.SPb в Пулково 17 июля. Экспертиза должна прояснить вклады всех объектов в загрязнение речки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что активистов, которые заметили необычную окраску реки Новая привлекли к работе в комитете по природопользованию Петербурга.

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