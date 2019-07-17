Жилкомсервис игнорировал просьбы петербуржца списать чужие долги

Старый владелец продал квартиру в Калининском районе с неоплаченными ЖКУ.

Житель Калининского района Петербурга безуспешно пытался списать долги старого владельца квартиры. Его Жилкомсервис не реагировал на заявления, поэтому петербуржцу пришлось обратиться в прокуратуру.

Старый владелец квартиры в жилом доме Калининского района Петербурга продал помещение вместе с долгами за ЖКХ, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 17 июля. Новый жилец попросил управляющую компанию о новом лицевом счете — без долгов прошлого собственника. Руководство УК проигнорировало все просьбы гражданина.

Сотрудники прокуратуры Петербурга внесли руководителю Жилкомсервиса №3 представление. Тогда к заявлениям петербуржца присмотрелись и открыли ему новый счет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге заработал сервис по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ.