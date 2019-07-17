Браконьеры стали реже рубить лес в Ленобласти

За последние 3 месяца полиция возбудила 59 дел о самовольных рубках леса.

В Ленинградской области за второй квартал 2019 года возбудили 59 дел о самовольных рубках леса. Материалы о происшествиях уже отправили в правоохранительные органы, сообщили Gazeta.SPb в региональном правительстве 17 июля.

Пока что данные показывают, что лес стал меньше интересовать браконьеров: число незаконных рубок сократилось на 72% по сравнению с 2018 годом. Всего за последние 3 месяца сотрудники “Ленобллеса” и МВД устроили свыше 22 тысяч патрульных рейдов и более 2 тысяч проверок лесовозов. Всего им удалось задержать 530 м3 контрабандной древесины.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в правительстве Ленобласти решают вопрос о восстановлении дорог после лесовозов. При этом статистика показала, что объем лесозаготовок — легальных — в целом снизился.