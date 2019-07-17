Шесть активистов в Петербурге получили статус общественных инспекторов

Комиссия оценила знания активистов. Фото: ВКонтакте/Ульянка Экология
Комиссия оценила знания активистов. Фото: ВКонтакте/Ульянка Экология

В Петербурге шесть активистов общественной организации «Ульянка Экология» получили статус общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Квалификацию и знания активистов оценили на комиссии при участии сотрудников комитета по природопользованию, депутатов Заксобрания Петербурга и представителей общественных экологических организаций.

Шесть общественников подтвердили знание необходимых нормативно-правовых актов. По решению комиссии им присвоены статусы инспекторов, сообщили в комитете по природопользованию.

Активисты «Ульянки Экологии», как отметили в ведомстве, уже год сотрудничают со Смольным и проводят самостоятельные инспекции. В частности, осуществляют мониторинг экологического состояния реки Новой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на реке Новой в Петербурге спасли семейство утят.

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