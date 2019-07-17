Тетердинко подтвердил, что “Единая Россия” поддержит Беглова на выборах

Лидер фракции в Петербурге уверен, что врио прислушается и к оппозиции.

Александр Тетердинко ответил на вопрос, почему “Единая Россия” не выдвинула кандидата от партии на пост губернатора Петербурга. По словам лидера фракции, ЕР поддержит врио губернатора Беглова.

Александр Беглов был назначен на пост президентом Владимиром Путиным и поэтому он получит поддержку лидирующей партии, сообщил Тетердинко 17 июля. При этом отметил, что Беглов намерен прислушиваться и к оппозиционерам, поэтому и выступает на выборах в качестве самовыдвиженца. Тетердинко поддержал намерение Беглова стать “консолидирующей фигурой” для Петербурга.

Выборы на пост губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. В качестве кандидатов заявлены Владимир Бортко, Надежда Тихонова, Александр Беглов и Михаил Амосов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что эксперты измерили устойчивость губернаторов.