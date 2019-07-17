Петербургский “Эталон” показывает крупные цифры роста

Застройщику удалось реализовать по 161 тысяче м2 в Москве и Петербурге. Фото: pixabay.com
Застройщику удалось реализовать по 161 тысяче м2 в Москве и Петербурге. Фото: pixabay.com

Застройщик увеличил продажи на 41%, а денежные поступления выросли на 56%.

Застройщик “Эталон” из Санкт-Петербурга показывает рост продаж недвижимости в 41% по сравнению с июлем прошлого года. Объем продаж оценили в 38,7 млрд рублей. При этом денежные поступления выросли на 56% до 42,8 млрд рублей, сообщает “Эталон” 17 июля.

Квартиры группы одинаково хорошо продаются в обеих столицах России — и в Петербурге, и в Москве застройщику удалось реализовать 161 тысячу м2. Поскольку жилье в столице стоит дороже, то она принесла на 6 млрд больше — 22,5 млрд.

Долги компании при этом составляют 4 млрд. При этом застройщик учел и результаты “Лидер-инвеста”, которого купил в феврале.

Группа “Эталон” появилась в 1987 году, работает в Петербурге, Москве и Московской области. С начала 2019 года девелопер набрал свыше 6 тысяч покупателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что скверы станут обязательным элементом застройки.

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