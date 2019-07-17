22 июля в Вартемягах откроется амбулатория

Скоро в Вартемягах откроется амбулатория, а в Рапполово — фельдшерско-акушерский пункт. Это новые структурные подразделения Токсовской межрайонной больницы.

Амбулатория, на постройку которой потрачено 330 млн рублей, будет обслуживать дачников 34 садоводств и жителей деревень Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный Завод и Юкки, говорится в сообщении администрации Ленобласти. В медучреждении есть детское, терапевтическое, хирургическое отделение, кабинет акушера-гинеколога, дневной стационар, рентгеновский кабинет, кабинеты врачей узких специальностей, рентгено-диагностический кабинет, где помимо прочего можно сделать высокоточный снимок для стоматолога и цифровую флюорографию. Кроме того, в амбулатории ведут прием врачи узких специальностей.

Фельдшерско-акушерский пункт в Рапполово был выкуплен у инвестора за 8,3 млн рублей. Он будет обслуживать жителей Рапполово и соседнего Кавголово, в общей сложности около 1,6 тыс. человек.

Сейчас комитет по здравоохранению готовится выдать новым медучреждениям лицензии, к работе они приступят 22 июля, в будущий понедельник.

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