В Петербурге началось строительство ЖК «Панорама парк Сосновка»

Началось строительство первой очереди. Фото: Pixabay
Началось строительство первой очереди. Фото: Pixabay

Девелопер Setl Group начал строительство первой очереди будущего жилого квартала неподалеку от Светллановской площади в Санкт-Петербурге.

Строящийся жилой комплекс относится к классу высокого комфорта. Холдинг объявил о начале строительных работ первой очереди ЖК «Панорамны парк Сосновка», который будет расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb представители холдинга.

Проект был разделен на несколько очередей, которые будут размещены в разных частях квартала. Предполагается, что фасады домов будут направлены на проспекты Энгельса, Светлановский, проспект Тореза и улицу Манчестерскую.

Первая очередь состоит из семи корпусов до 12 этажей, на первых будут находиться коммерческие помещения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы напуганы новостью о ядовитом воздухе в городе.

ЖК сосновка строительство
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