Песков раскрыл детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели день неформального общения на Валааме. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая и вопросы концептуального, стратегического характера», — приводит слова Пескова ТАСС.

В Кремле не отрицают, что Путин и Лукашенко могли обсудить на Валааме вопросы интеграции государств.

Напомним, 17 июля лидеры России и Белоруссии посетили службу в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре и скиты на Валааме. После главы двух государств отправились в Петербург для участия в форуме народов России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен встретиться в Петербурге с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

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