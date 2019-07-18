Песков раскрыл детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели день неформального общения на Валааме. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая и вопросы концептуального, стратегического характера», — приводит слова Пескова ТАСС.

В Кремле не отрицают, что Путин и Лукашенко могли обсудить на Валааме вопросы интеграции государств.

Напомним, 17 июля лидеры России и Белоруссии посетили службу в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре и скиты на Валааме. После главы двух государств отправились в Петербург для участия в форуме народов России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен встретиться в Петербурге с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.