Панарин рассказал о стоимости своей квартиры в Петербурге

Самый высокооплачиваемый русский хоккеист за всю историю Национальной хоккейной лиги Артемий Панарин рассказал о своей недвижимости.

Панарин сообщил, что у него есть «скромная» квартира на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Он отметил, что стоит она немного больше 30 миллионов рублей. Хоккеист рассказал об этом в ходе интервью на YouTube-канале «Всему Головин».

В квартире спортсмена есть гостиная, кухня и ещё две комнаты. По мнению Панарина, квартира вполне «скромная». Также он признался, что не любит шум и «движуху», в связи с чем приобрел недвижимость не в центре города.

27-летний Артемий Панарин перешел из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» и теперь его зарплата составляет более 11,6 миллионов долларов в год.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» может взять ещё нескольких игроков до закрытия трансфера.