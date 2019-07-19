Панарин рассказал о стоимости своей квартиры в Петербурге

Артемий Панарин. Фото: vk.com/artemiy_panarin
Артемий Панарин. Фото: vk.com/artemiy_panarin

Самый высокооплачиваемый русский хоккеист за всю историю Национальной хоккейной лиги Артемий Панарин рассказал о своей недвижимости.

Панарин сообщил, что у него есть «скромная» квартира на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Он отметил, что стоит она немного больше 30 миллионов рублей. Хоккеист рассказал об этом в ходе интервью на YouTube-канале «Всему Головин».

В квартире спортсмена есть гостиная, кухня и ещё две комнаты. По мнению Панарина, квартира вполне «скромная». Также он признался, что не любит шум и «движуху», в связи с чем приобрел недвижимость не в центре города.

27-летний Артемий Панарин перешел из «Коламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» и теперь его зарплата составляет более 11,6 миллионов долларов в год.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» может взять ещё нескольких игроков до закрытия трансфера.

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