Интерес к UC-коммуникациям растет в мировом масштабе

Аналитики IDC опубликовали исследование мирового рынка технологий объединенных коммуникаций и средств совместной работы (Unified Communication and Collaboration, UC&C).

Крупнейшими разработчиками технологий UC&C аналитики назвали Avaya, Cisco и Microsoft. КомпанииAlcatel—Lucent Enterpr ise, Google, Huawei, NEC, Unif y и Mitel отнесены к категории «крупные игроки».

Продажи оборудования и программного обеспечения в глобальном масштабе достигнут 48,3 млрд долларов к 2023 году. Спрос увеличивается со стороны компаний всех размеров, в том числе крупных корпораций, пишет DailyCom.

Быстрее всего растут расходы бизнеса на облачные сервисы унифицированных коммуникаций (Unified Communications as a Service, UCaaS).

К сервисам UCaaS относятся виртуальные АТС и UC-приложения, в которых реализованы видеоконференцсвязь, технологии для совместной работы и др.

Согласно ожиданиям Synergy Research Group, по количеству пользователей этот сегмент будет увеличиваться примерно на 26% в год в ближайшие пять лет. В 2018 году число новых клиентов среди крупных компаний увеличилось на 57%, тогда как в секторе малого и среднего бизнеса имел место рост на 23% и 36% соответственно.

Напомним, среди российских компаний решение класса UCaaS летом этого года представила «Манго Телеком».

«Мировой рынок таких решений ежегодно увеличивается на 25% и более, это одно из самых перспективных направлений в сфере бизнес-коммуникаций», — сказал руководитель маркетинга «Мангго Телеком» Андрей Козловский, объясняя стратегию оператора и интерес к теме унифицированных коммуникаций.

По расчетам «Манго Телеком», к концу года владельцами инструментария UC, доступного на платформе MANGO OFFICE, должны стать от 12 до 15% клиентов оператора.