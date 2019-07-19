Иран захватил танкер с россиянами в Ормузском проливе

Иран захватил танкер с россиянами в Ормузском проливе
Судно направлялось в Саудовскую Аравию. Фото: Marinetraffic

Судно конвоируют к берегу, а экипаж корабля не выходит на связь.

Иран задержал в Ормузском проливе танкер Великобритании. На корабле находятся россияне и граждане других стран, сообщила РИА Новости компания-владелец танкера Stena Impero 19 июля.

Всего на танкере находились 23 человека. СМИ Ирана пишут, что корабль загрязнял воду. Сейчас его конвоируют к берегу республики и владельцы не могут связаться с командой.

Stena Impero перевозит нефть и химикаты, он построен в 2018 году. За последние месяцы судно проделало путь от берегов Америки до Индии и направлялось в Эль-Джубайль, город-порт в Саудовской Аравии. По данным Vesselfinder, корабль должен был прибыть туда 21 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Иран может заниматься ядерным оружием.

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