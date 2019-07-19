Трое россиян находились на захваченном Ираном танкере

Береговой патруль предположительно задержал два судна — второе под флагом Либерии.

Трое россиян находились на британском танкере, который захватил Иран у своих берегов. Компания-владелец танкера по-прежнему не может установить контакт с командой и работает вместе с властями Великобритании. Российские дипломаты в Тегеране уже извещены о ситуации.

Всего на танкере находились 23 человека, но поданные самой Великобритании в списке не числятся. Секретарь МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран на самом деле захватил два танкера — второй идет под флагом Либерии.

Ормузский пролив, где задержали суда, расположен между Ираном на севере и ОАЭ и полуанклавом Омана. Именно через этот пролив газ и нефть попадают из Персидского залива в США, Японию и Западную Европу.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что танкер Stena Impero шел в ОАЭ.