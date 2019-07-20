Челябинск останется без саммитов, но с деньгами

Челябинск останется без саммитов, но с деньгами
Челябинск сможет потратить на инфраструктуру деньги, выделенные на прием саммитов ШОС и БРИКС. Фото: wikipedia.org

Россия примет саммиты БРИКС и ШОС не в Челябинске, как было запланировано, а в Петербурге, однако деньги, выделенные на подготовку к встрече международных гостей, Челябинску оставят.

Сообщил перенесении места проведения саммитов президент РФ Владимир Путин. Он сказал врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что решение принято в связи с увеличением числа участников. Часть мероприятий пройдет в Челябинске, но сами саммиты — в Петербурге. Кроме того, Путин подчеркнул, что федеральные деньги, отпущенные Челябинску на подготовку города к приему саммитов, останутся в распоряжении города и пойдут на его развитие.

ШОС — Шанхайская организация сотрудничества — это полувоенная-полуэкономическая организация, включает в себя восемь государств: Индию, Китай, Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Пакистан. Аббревиатура БРИКС изначально была составлена из первых букв стран-участников: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (South Africa), эта организация задумывалась как союз наиболее быстро развивающиеся крупных стран.

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