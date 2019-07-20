Машина доставки еды въехала в цветочный магазин

Машина доставки еды въехала в цветочный магазин
Машина доставки еды врезалась в витрину цветочного магазина. Фото: vk.com

Сегодня ночью на Петроградской стороне машина сервиса курьерской доставки еды въехала в цветочный магазин «Оранж».

Об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн» написали очевидцы и опубликовали фото происшествия. Машина с надписью «доставка Ollis» на борту врезалась в стену дома на углу Зверинской улицы и переулка Нестерова, где находится большой цветочный салон под брендом «Оранж». На место происшествия прибыли ДПС, пожарная машина, скорая помощь и машина реанимации. О пострадавших пока сведений не поступало.

«Вам пиццу привезли» — мрачно шутят петербуржцы в комментариях.

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