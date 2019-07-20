Зарезавший глухонемого в метро задержан полицией

Зарезавший глухонемого в метро задержан полицией
Вчера на "Пушкинской" произошла поножовщина. Фото: wikipedia.org

Полицейские задержали мужчину, который вчера в вестибюле станции метро «Пушкинская» ранил ножом двоих 34-летних мужчин, пострадавшие доставлены в больницу.

По факту вчерашнего нападения в метро возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Полицейские задержали подозреваемого — 36-летнего мужчину.

О нападении на двоих глухонемых в метро вчера рассказали в соцсетях очевидцы. Люди описывали, раненый ножом в спину пострадавший, обливаясь кровью, в панике бегал по вагону.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в метро Петербурга напали на глухонемых

задержание метро ножевое ранение пушкинская
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из 200 мигрантов 85 оказались нелегалами
Компания Netflix представила первый трейлер сериала «Ведьмак»
Зарезавший глухонемого в метро задержан полицией
Людям каких профессий трудно найти работу
Полиция нашла машину без угонщика и угонщика без машины
Полиция поймала разбойника с проспекта Героев
Парня, порезавшего пятерых прохожих, отправили в сумасшедший дом
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда