Зарезавший глухонемого в метро задержан полицией

Полицейские задержали мужчину, который вчера в вестибюле станции метро «Пушкинская» ранил ножом двоих 34-летних мужчин, пострадавшие доставлены в больницу.

По факту вчерашнего нападения в метро возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Полицейские задержали подозреваемого — 36-летнего мужчину.

О нападении на двоих глухонемых в метро вчера рассказали в соцсетях очевидцы. Люди описывали, раненый ножом в спину пострадавший, обливаясь кровью, в панике бегал по вагону.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в метро Петербурга напали на глухонемых