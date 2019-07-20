Беглов объявил войну стихийной торговле в Петербурге

Врио губернатора потребовал, чтобы с проблемой разобрались как можно быстрее.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что необходимо решить вопрос с нелегальной торговлей, которая распространена по всему города. Он признал, что незаконных палаток с разными товарами слишком много. Такая торговля опасна в первую очередь для петербуржцев, которые могут купить товар ненадлежащего качества.

Беглов понимает, что районные администрации делают все возможное, но торговцы слишком часто просто переезжают на новое место. Он собирается обсудить в Смольном, как в дальнейшем можно решить эту проблему.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина напал на активиста у станции «Проспект Большевиков». Активисты пришли бороться с незаконной торговлей, что не понравилось кому-то. Один из присутствующих мужчин напал на оппонента – сначала он размахивал кулаками, а потом достал нож.