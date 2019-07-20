Стали известны подробности ДТП на «Коле», в котором пострадал маленький мальчик

Травмы получила также молодая женщина.

Все случилось ночью 20 июля в Волховском районе Ленинградской области. Подробности аварии сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в половину третьего ночи на 142-м километре автодороги «Кола» недалеко от города Сясьстрой. По предварительным данным, водительница на «Опеле» не справилась с управлением, в результате чего въехала в дорожное ограждение. Ей и маленькому ребенку понадобилась медицинская помощь – врачи госпитализировали их с места происшествия в удовлетворительном состоянии. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на углу Суздальского и Художников в аварии пострадало несколько человек. участниками аварии стали две машины – маршрутка и «Фольксваген». По предварительным данным, именно легковушка влетела в стоящую на левый поворот общественный транспорт.