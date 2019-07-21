К спасению Балтийского моря привлекут муми-троллей

К спасению Балтийского моря привлекут муми-троллей
Компания соберет 1 млн евро на спасение моря. Фото: pixabay.com

Племянница Туве Янссон напомнила, что море присутствует почти в каждом рассказе писательницы.

Компания Moomin Characters хочет собрать 1 млн евро на защиту и восстановление Балтийского моря. Племянница Туве Янссон, автора книг о муми-троллях, София уверена, что ее тетя сделала бы все возможное для спасения моря — оно играло для нее важную роль и попало почти в каждую историю писательницы, сообщает Yle 21 июля. Сейчас София Янссон является арт-директором компании и владеет правами на наследие автора.

К кампании уже присоединились свыше 50 других организаций.

Балтийское море является одним из самых грязных в мире. В воду сливают с/х удобрения, а изменения климата усугубляют ситуацию. Кроме этого, уровень цветения сине-зеленых водорослей превысил показатели за последние 20 лет наблюдений, заявили в Институте SYKE.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экоактивисты из Финляндии атакуют комплекс в Приморске.

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К спасению Балтийского моря привлекут муми-троллей
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