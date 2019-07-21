Киборги захватят Землю к концу XXI века, считает ученый

В эпохе Novascene доминирующая форма жизни не будет органической. Фото: pixabay.com

В эпохе Novascene доминирующая форма жизни не будет органической. Фото: pixabay.com

Это не приведет к уничтожению человечества — роботы и люди начнут сосуществовать.

Джеймс Лавлок, независимый британский ученый, заявил, что кибернетические организмы возьмут планету под свой контроль к концу XXI века. Это, скорее всего, не приведет к уничтожению человечества.

Лавлок подчеркнул в интервью Daily Mail, что скорости, с которой киборги смогут обмениваться информацией намного превысят человеческие, поэтому эволюция искусственного интеллекта будет намного быстрее. Киборги и люди начнут сосуществовать, но роботы будут относиться к нам так, как мы относимся к растениям.

Лавлок считает, что человечество должно радоваться восхождению киборгов, так как они могут спасти людей от вымирания из-за экологической катастрофы. Ученый отметил, что история Земли переходит в эпоху Novascene, где главенствующая форма жизни не будет органической.

Джеймс Лавлок готовится отпраздновать 100-ый день рождения 26 июля. Он работал вместе с NASA, в Редингском и Хьюстонском университетах. Лавлок является автором гипотезы Геи ,согласно которой Земля является саморегулирующейся системой, которая сохраняет условия жизни для организмов, которые ее населяют.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученый объяснил, можно ли добывать ресурсы на Луне.